Abruzzo sotto neve, gelo anche su costa

Tutto l'Abruzzo si è risvegliato questa mattina sotto la neve e con temperature vicine, o inferiori allo zero. Dalla notte scorsa nevica anche su Pescara e sulla costa abruzzese dal confine con le Marche e fino a Vasto. Qualche problema al traffico soprattutto nelle zone collinari, nonostante la scarsa presenza di mezzi in strada. Chiuse le scuole nei quattro capoluoghi di regione e in molti comuni. In azione gli operai dei comuni che stanno spargendo sale sulle strade, anche in previsione di un ulteriore ribasso delle temperature per la prossima notte. Le insidie maggiori infatti potrebbero arrivare soprattutto dal ghiaccio. In provincia di Pescara la neve sta cadendo in tutte le zone, dalla costa, fino alle aree pedemontane della zona Vestina e dell'alta Val Pescara. Neve anche intensa sui tratti abruzzesi dell'autostrada A14 e sulle autostrade A24 e A25 dove sono in azione i mezzi spazzaneve e spargisale già dal pomeriggio di ieri. Regolazione del traffico in entrata per i mezzi pesanti in tutto il tratto abruzzese della A14.

Traffico regolare su A24 e A25 - Situazione di traffico regolare su tutto il tratto delle autostrade A24 e A25 che collegano la Capitale con l'Abruzzo. Lo comunica la società Strada dei Parchi che gestisce le due arterie e che trasmette la situazione in tempo reale sul suo profilo Facebook e sul sito attraverso le webcam posizionate sulle due reti viarie. Sulla A24 traffico regolare su tutto il tratto, dalla Barriera di Roma Est a Torano e sulla A25 regolare su tutto il tratto da Torano a Villanova. Mezzi antineve in azione. Strada dei Parchi raccomanda massima prudenza e ricorda l'obbligo delle gomme termiche o catene a bordo. Per tutte le informazioni www.stradadeiparchi.it; pagina facebook e profilo TWITTER: @stradadeiparchi.

Cancellazioni di corse e modifiche, da parte di Trenitalia, sulle linee Pescara-Sulmona, Giulianova-Teramo, Ancona-Pescara, Terni-L'Aquila. Chiusa la linea Avezzano-Cassino. Sono gli effetti dell'ondata di maltempo sulla rete ferroviaria abruzzese. Al momento sono diciotto i treni regionali cancellati sulla linea Pescara-Teramo, dodici sulla Pescara-Sulmona e quattro sulla Pescara-Ancona. In seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile che preannunciava l'arrivo dell'ondata di maltempo, le società del Gruppo FS Italiane, Rfi e Trenitalia, hanno subito attivato i "Piani neve e Gelo". La Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia invita i viaggiatori ad aggiornarsi e informarsi sulla situazione traffico ferroviario, in relazione all'evolversi delle condizioni meteorologiche, anche attraverso FSNews, l'account twitter @FSnews_it e la sezione infomobilità del sito di Rfi che sono in continuo aggiornamento.

Traffico regolare su A14, almeno nel tratto abruzzese. In alcune zone sono in corso nevicate, ma non si registrano particolari disagi alla circolazione, come sottolineano al Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara). Mezzi antineve e spargisale in azione. Sull'autostrada, su disposizione delle Prefetture competenti per territorio, è in vigore dalle 22 di ieri lo stop al traffico dei mezzi pesanti.