A Campotosto -12, emergenza ghiaccio

(ANSA) - CAMPOTOSTO (L'AQUILA), 26 FEB - "Il problema non è la neve, ma è il grande freddo. Siamo a meno sei e stanotte siamo stati a meno 12. Le strade sono transitabili perché è passato lo spazzaneve, anche se per noi i disagi sono rappresentati dalla chiusura per frana della provinciale numero 2". Così il sindaco di Campotosto (L'Aquila) Luigi Cannavicci sui problemi creati dal maltempo nei territori alle prese con le conseguenze dei terremoti del 2009, del 2016 e del 2017. "A Campotosto paese ci sono 20 centimetri di neve, nell'aggregato della frazione Rio Fucino una cinquantina. La nostra preoccupazione è il pericolo ghiaccio per cui stiamo distribuendo sale sulle strade comunali, nel paese e nei moduli abitativi provvisori (Map). Certo, ci sono poche persone in giro, la gente è al caldo nelle case". Cannavicci ricorda che è stata molto utile "la struttura polivalente donata dall'Associazione Nazionale Alpini dove ospitiamo il presidio 118, in funzione 12 ore al giorno, il medico e all'occorrenza il genio militare".