Testa, Zeman non ci dica chi votare

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - "Ma è possibile che noi dobbiamo sentirci dire dall'allenatore del Pescara Zeman, che sei anni fa per andare alla Roma e prendere un ingaggio maggiore, lasciando il nostro Pescara, di votare M5S? Non lo possiamo accettare". Lo ha detto questa mattina alla convention di Forza Italia al Cinema Massimo di Pescara, il candidato di coalizione del centrodestra alla Camera Guerino Testa, in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri al 91' della gara Pescara-Cremonese dal tecnico biancazzurro Zeman che aveva detto di voler votare M5S. Il boemo parteciperà all'evento politico riguardante la presentazione del programma nazionale sport del M5S intitolato "Sport e Legalità", e che si terrà mercoledì 28 febbraio alle 11 all'Aurum di Pescara. Anche il coordinatore regionale di Forza Italia Pagano ha poi aggiunto: "Che Zeman venga a fare a noi la morale questo non lo vogliamo".