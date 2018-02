Scontro furgone-mezzo pesante, un morto

(ANSA) - TOCCO DA CASAURIA (PESCARA), 23 FEB - Un 62enne di Torre de' Passeri (Pescara) è morto in un incidente stradale avvenuto stamani sulla strada statale Tiburtina Valeria, nel territorio comunale di Tocco da Casauria. L'uomo, secondo le prime informazioni, era alla guida di un furgone che si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti il 118, anche con l'elisoccorso, e vigili del fuoco che hanno estratto il 62enne dalle lamiere, ma per lui non c'è stato niente da fare.