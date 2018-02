Meteo, chiuse alcune scuole e università

(ANSA) - PESCARA, 23 FEB - Sospensione delle attività didattiche, in vista dell'allerta meteorologica, nelle università di Chieti-Pescara e L'Aquila il lunedì, a Teramo lunedì e il martedì. Sospensione delle attività didattiche, sempre lunedì e martedì, anche in tutte le scuole di Città Sant'Angelo (Pescara), come disposto dal sindaco, Gabriele Florindi. Per quanto riguarda l'Università di Teramo, sarà sospesa l'attività didattica - lezioni, esami e parziali - in tutte le sedi dell'ateneo (Campus Coste Sant'Agostino, Piano D'Accio e Avezzano), aperti gli uffici amministrativi. Anche per l'università 'd'Annunzio' il rettore ha disposto la sospensione di tutte le attività, compresi gli esami. A Pescara il Comune sta monitorando la situazione e il sindaco è in contatto con i primi cittadini di Montesilvano (Pescara) e Francavilla al mare (Chieti) per eventuali provvedimenti sinergici di sospensione delle attività didattiche.