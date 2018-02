Easy Driver fa tappa in Parco Majella

(ANSA) - PESCARA, 22 FEB - Il Parco Nazionale della Majella, in particolare il bosco di Sant'Antonio e Pescocostanzo, protagonista in tv in una puntata del programma Rai Easy Driver che andrà in onda sabato 24 febbraio, su Rai Uno alle 11.40.

"Dopo Presa Diretta con la puntata sul "capitale naturale", due appuntamenti con Linea Bianca ed uno con Linea Verde, anche il 2018 inizia con una particolare attenzione rivolta alle aree del Parco" afferma l'Ente. La troupe di Easy Driver è stata ospite della Majella lo scorso 14 febbraio, supportati nelle riprese dalla presenza del personale dell'ente. Le conduttrici, Veronica Gatto e Metis Di Meo, seguendo il format tradizionale della trasmissione, hanno dato spazio allo spettacolo paesaggistico e ambientale di un innevato e magico bosco di Sant'Antonio e del borgo montano di Pescocostanzo, in provincia di L'Aquila.