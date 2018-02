Due premi per Birra Anbra a Rimini

(ANSA) - FOSSA (L'AQUILA), 22 FEB - L'Anonima Brasseria Aquilana (Anbra), birrificio artigianale di Fossa, conquista due premi al Beer Attraction di Rimini, il più importante palcoscenico italiano per i produttori di birra artigianale, nazionali e non solo, con oltre 1.600 birre in concorso, suddivise in 41 categorie: il primo posto per "La Blanche" - Categoria Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione belga e il terzo posto per "D'Oro Rosso" - Categoria Birre chiare, ambrate e scure, con uso di spezie; in particolare, per quest'ultima birra, il Mastro Birraio Luca Marcotullio, ha utilizzato lo zafferano, un esempio di eccellenza del territorio.