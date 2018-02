Prelievo cornee a Vasto

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 21 FEB - Prelievo di cornee nella notte nell'ospedale di Vasto, su un donatore che avrebbe compiuto nei prossimi giorni 60 anni. Sono state trasferite alla banca degli occhi di L'Aquila. L'intervento è stato eseguito da Antonino D'Ercole, anestesista e coordinatore dei trapianti a Vasto, coadiuvato dagli infermieri Barbara Mascitelli e Pasquale Brunetti. L'uomo, molto noto in città per i suoi trascorsi come giocatore di basket, una settimana fa aveva accusato dei disturbi che lo avevano costretto ad un ricovero nel reparto di Neurologia dove gli è stato diagnosticato un tumore al cervello.

Non è stato possibile procedere al prelievo di altri organi perché impossibile tipizzare le cellule cancerose e valutare l'integrità di fegato e reni. Per esaudire il desiderio del donatore gli unici organi utilizzabili sono risultate le cornee.

Per tale circostanza, infatti, non è necessaria l'osservazione delle sei ore perché le cornee possono essere prelevate 'a cuore fermo', purché entro 8 ore dalla morte.