'Majella. L'altra neve' slitta a marzo

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - Il Parco Nazionale della Majella è costretto a rimandare l'educational "Majella. L'altra neve" previsto dal 23 al 25 febbraio al 9-10-11 marzo, lasciando intatto il programma, a causa delle condizioni metereologiche previste per il prossimo fine settimana, con neve anche al di sotto dei mille metri, che non consentono di garantire la massima sicurezza dei partecipanti alla manifestazione che ha già visto numerose adesioni. Resta in programma anche la partecipazione all'iniziativa M'illumino di Meno lanciata da Caterpillar, trasmissione radiofonica che ha visto la partecipazione del Parco Majella la settimana scorsa, momento in cui il personale del Parco ha spiegato le modalità di partecipazione all'iniziativa. Anche se con qualche giorno di ritardo, dunque, il Parco Majella contribuirà a raggiungere idealmente la luna a "passi di ciaspola" e a promuovere uno stile di vita più sostenibile.