Laboratori manualità creativa a Rosciano

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - L'arte dell'Ikebana che insegna a disporre i fiori secondo i ritmi e le forme della natura, l'artigianato del cuoio, la creazione di manufatti in canapa, l'uso dell'argilla e la pittura: chi ha la passione per la manualità creativa troverà a Rosciano (Pescara) un laboratorio in cui imparare e divertirsi. Il progetto dell'associazione "Asc arte suoni colori" (www.artesuonicolori.com) è dedicato al "Volontariato tra arte natura e artigianato" e ha vinto il bando 2017 del Centro servizi volontariato di Pescara. Gli incontri si svolgono al Centro Esploratorio nell'ex scuola elementare di Villa Oliveti di Rosciano: domenica 11 marzo "La natura dei colori - paesaggi" per uscire dallo stereotipo grafico del paesaggio inteso nelle sue forme più semplici e scontate; domenica 18 marzo "Colori ingannevoli. Arte con il papà!"; 17 e 24 marzo incontri di formazione creativa per insegnanti della scuola dell'infanzia, della primaria, operatori culturali.

Prenotazioni all'e-mail dell'associazione info@artesuonicolori.com.