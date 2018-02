Leadership in famiglia, arriva corso

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 20 FEB - Consigli utili per fare la mamma ma anche il papà, o la moglie o il marito, per gestire personale e per fare carriera. Anche in famiglia come nelle imprese è una questione di leadership. A Francavilla al Mare (Chieti), nella struttura Villa Maria, in contrada Pretaro, mercoledì 21 febbraio dalle 20,00 alle 23,00, fa tappa il tour 'Leadership al femminile', con Daniela Bonetti, personal coach e autrice del libro 'Leadership al Femminile'. "La questione - dice Bonetti - non è essere uomo o donna, qui si parla di leadership a 360 gradi, e i nuovi modelli di leadership integrano al meglio la forza e la determinazione del modello maschile con la maggior empatia e relazione del modello femminile". Per ogni donna, ma anche per gli uomini che vogliono comprendere ancora di più come esser leader nel terzo millennio, infatti, spiega Bonetti, occorre "imparare a lavorare e rapportarsi meglio con il mondo femminile nelle proprie attività, e sfruttare una leadership basata su abilità femminili".