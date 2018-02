Fuori strada per colpa dell'alcol

(ANSA) - CHIETI, 20 FEB - Alla guida con un tasso alcolimico di quattro volte superiore a limite consentito (2.27 g/l contro 0.50 g/l), affrontando una curva ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e abbattendo dei pali dell'illuminazione.

Per fortuna l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovettura alla cui conducente, 23 anni, studentessa universitaria a Chieti, la Polizia Stradale ha però ritirato la patente di guida. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di domenica nella zona di Chieti Scalo.

Altre tre patenti di guida sono state ritirate dalla polstrada nel fine settimana durante i controlli messi in atto per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Stradale di Chieti annuncia che altri controlli ancora più serrati saranno disposti nei prossimi fine settimana con l'obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale.