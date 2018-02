Punta Aderci, la Riserva compie 20 anni

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 19 FEB - La Riserva naturale regionale di Punta Aderci di Vasto compie vent'anni e per l'occasione domani, martedì 20 febbraio alle 11, nel Green Box, spazio di promozione turistica dei Parchi e delle Riserve d'Abruzzo all'interno del Centro Commerciale "Centro d'Abruzzo" di San Giovanni Teatino (Chieti), saranno presentate una galleria di immagini fotografiche sulla storia della Riserva, il programma delle attività e un docufilm di Fernando Di Fabrizio che ripercorre il sistema delle aree protette del territorio abruzzese. La linea verde parte dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per proseguire al Lago di Penne fino alla Riserva di Punta Aderci, a Marina di Vasto dove è stata ripresa la nidificazione del fratino sulle dune. "Per rafforzare l'attività di promozione e conoscenza del patrimonio naturale dell'Abruzzo - spiega Di Fabrizio - è stato realizzato il sito web www.dererumnatura.info dove è possibile reperire materiale del mondo delle aree protette".