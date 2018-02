Convenzione, 50mln per acqua Fucino

(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - Firmata alla Regione Abruzzo la convenzione da 50 milioni di euro per progettazione e realizzazione della rete intubata per l'irrigazione del Fucino.

"Erano vent'anni che si attendevano questi 50 milioni, con la firma di oggi deleghiamo il trasferimento economico della competenza ai soggetti attuatori" ha detto il governatore Luciano D'Alfonso. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consorzio di Bonifica Ovest bacino Liri-Garigliano Gino Di Berardino: "È un momento particolare perché dopo un'attesa lunga 20-30 anni si sta realizzando un sogno". Si tratta di intubare la rete idrica, ha spiegato il presidente del Consorzio, per un territorio di circa 12mila ettari. I fondi fanno parte del Masterplan. "Utilizzando i 50 milioni per intubare l'intera rete idrica nella piana del Fucino, rispettando il protocollo che ci viene dall'Europa - ha aggiunto Di Berardino - possiamo risparmiare il 50% di acqua che oggi usiamo invece di buttarla dentro i canali".