'Boost your idea', innovazione e sociale

(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - Un videogioco basato sulla realtà virtuale sviluppato per ridurre stress e dolore nei bambini malati di cancro e nei loro caregiver, una piattaforma di edutainment per le famiglie: sono i due progetti vincitori di "Boost your Idea", gara fra startup che mira a stimolare l'innovazione imprenditoriale nel territorio, dando sostegno concreto alla diffusione della cultura imprenditoriale e allo sviluppo del tessuto sociale. La premiazione si è tenuta al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. Softcare Studios con il progetto del videogioco Tommi si è classificata prima: 5.000 euro in denaro e 15.000 in servizi tra cui 3 mesi di coworking.

Secondo classificato l'Accademia degli stracuriosi che ha ideato una piattaforma per aiutare le famiglie a vivere il tempo insieme in maniera creativa e divertente: premio 15.000 euro in servizi tra cui 3 mesi di co-working. Organizzatori il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) della Regione Abruzzo, EVA - Europe Village Abruzzo e le agenzie Actomedia e Up2Lab.