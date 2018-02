'Vaccinare figli atto responsabilità'

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 16 FEB - "Vaccinare i propri figli è un atto di responsabilità, anche nei confronti di tutti coloro con i quali entrano in contatto, in particolare a scuola". Un appello accorato quello rivolto da Giacinto Verna, vice sindaco di Lanciano e assessore alla Pubblica istruzione, ai genitori del comprensorio. "Ricordo che il prossimo 10 marzo è il termine ultimo per presentare alle scuole le certificazioni che attestano l'avvenuta vaccinazione per i 10 vaccini obbligatori previsti dalla legge. Per i genitori inadempienti, superata questa data, sono previste misure di richiamo; alla fine, se persiste la volontà di non vaccinare, la legge prevede l'esclusione del bambino dalla frequenza della scuola dell'infanzia. Per i genitori inadempienti dei bambini della primaria scatteranno sanzioni pecuniarie". Verna sottolinea che vaccinare i bambini è una scelta etica. "Non dobbiamo lasciarci influenzare dai detrattori delle vaccinazioni obbligatorie, i nostri figli hanno diritto a cure e prevenzione sanitaria".