Preparati dimagranti, 12 segnalati

(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - Dodici persone, tra medici e infermieri, segnalate dai Carabinieri del Nas di Pescara nell'ambito di una serie di ispezioni destinate ad un campo molto peculiare dell'attività farmaceutica: i preparati magistrali a scopo dimagrante contenenti principi attivi vietati.

I preparati, conosciuti anche come "galenici magistrali", sono dei medicinali destinati a un determinato paziente e preparati in farmacia su prescrizione medica. Il principio attivo è l'ingrediente da cui dipende l'azione curativa del medicinale. Ogni farmaco, ovvero ogni principio attivo e ogni sua formulazione e dosaggio, prima di poter essere commercializzato deve ottenere una Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic), che viene rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), sulla scorta di valutazioni scientifiche.

Le 12 persone sono state segnalate per violazioni di tipo amministrativo, tra le quali l'errata compilazione di ricette non ripetibili e l'omessa detenzione di farmaci obbligatori per legge.