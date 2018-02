Raduno alpini a S.Gabriele,attesi 10mila

(ANSA) - ISOLA DEL GRAN SASSO (TERAMO), 15 FEB - Si prevede la partecipazione di circa 10 mila ex alpini, provenienti soprattutto dall'Abruzzo, ma anche da altre regioni italiane e varie delegazioni dall'estero, al 26/o raduno regionale in programma domenica 18 febbraio al santuario di San Gabriele (Teramo), in ricordo dei caduti di Selenyj Jar (Russia) durante la campagna di Russia del 1942. L'incontro, organizzato dall'associazione nazionale alpini (A.N.A.), sezione "Abruzzi", e dal Gruppo di Isola del Gran Sasso (Teramo), avrà inizio alle ore 9 a Isola del Gran Sasso con il raduno; seguirà un lunghissimo corteo verso il santuario. Alle ore 12 le penne nere parteciperanno ad una messa in suffragio dei caduti della campagna di Russia, celebrata da don Franco D'Angelo, parroco di Castelli (Teramo) e cappellano degli alpini. Al raduno parteciperanno varie autorità politiche e militari.