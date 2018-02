Enrica Sabatini tra nuovi soci Rousseau

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "David Borrelli ha comunicato all'Associazione Rousseau le sue dimissioni dall'incarico che ricopriva. Ne prendiamo atto. Entrano come nuovi soci Pietro Dettori ed Enrica Sabatini che affiancheranno me e Massimo Bugani nel perseguimento degli scopi dell'Associazione". Lo annuncia Davide Casaleggio in un post sul blog delle Stelle in cui lancia, la pagina "trasparenza" sull'associazione che gestisce la piattaforma "cuore" del Movimento.