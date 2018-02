55enne trovata a Termoli, auto a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - È stata ritrovata nella nottata a Pescara l'auto di Annamaria Tabellione, la donna di 55 anni scomparsa da Bolognano (Pescara) il 9 febbraio scorso e trovata senza vita due giorni fa sulla spiaggia di Termoli. La Renault Clio rossa con cui la donna si era allontanata da casa era parcheggiata sul lungomare nord di Pescara, poco distante dal porto canale. Sulla vicenda sono state aperte due inchieste: una dalla Procura di Pescara per la scomparsa, l'altra dalla Procura di Larino per la morte. L'auto è stata ritrovata grazie a una telespettatrice di "Chi l'ha visto?" la quale, ieri sera dopo la puntata della trasmissione andata in onda su RaiTre, ha telefonato segnalando la presenza della Clio, con la targa corrispondente alla macchina segnalata nell'appello per la donna. L'auto è stata ritrovata sul lungomare con l' intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della Procura di Pescara.