Cadavere donna Termoli: aperto fascicolo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 14 FEB - C'è un fascicolo aperto sul ritrovamento del cadavere di Annamaria Tabellione, la donna abruzzese ritrovata in spiaggia morta a Termoli.

A giorni anche l'autopsia sul corpo. La Taballione aveva 55 anni ed era scomparsa da Musellaro di Bolognano all'alba di venerdì 9 febbraio. La Polizia di Termoli è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed in particolare le ultime ore della donna prima della sua scomparsa. L'auto con la quale si è allontanata da casa la Tabellione non è stata ancora trovata. Intanto il dirigente del Commissariato Vincenzo Sullo che procede con l'inchiesta sottolinea: "in questo momento tutte le ipotesi sono aperte". Il Procuratore capo di Larino Antonio La Rana conferma all'Ansa l'apertura di un fascicolo contro ignoti. "Non è ancora stata fissata la data dell'autopsia in quanto dobbiamo tenere conto del lavoro condotto a Pescara sulla scomparsa della donna - ha spiegato il capo degli inquirenti frentano".