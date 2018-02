Scolaresche sugli sci a Prati di Tivo

(ANSA) - PIETRACAMELA (TERAMO), 13 FEB - Grazie all'innevamento artificiale e alle basse temperature che lo hanno reso possibile, a Prati di Tivo (Pietracamela) è iniziata la scuola sci per i piccoli studenti teramani. Per l'innevamento sono stati affittati cinque cannoni, con il contributo del Comune. A comunicarlo è la Gran Sasso Teramano che in questi giorni ha aperto la pista quadriposto, il tappeto per i più piccoli e la pista intermedia della Madonnina.

Grazie alle convenzioni stipulate con le scuole, 150 ragazzi ogni settimana, per un mese, saliranno ai Prati per le lezioni di sci.