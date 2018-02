Popolare Bari,con Bei 200mln per Pmi Sud

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La Banca Popolare di Bari si è impegnata ad erogare, nel triennio 2018-2020, circa 200 milioni di euro alle Pmi del Mezzogiorno, nell'ambito dell'iniziativa Smei lanciata dalla Commissione Europea con il gruppo Bei (banca europea degli investimenti) per migliorare l'offerta di fonti di finanziamento delle piccole e medie aziende.

L'istituto pugliese, assistito da Banca Finint in qualità di advisor, è uno degli intermediari selezionati dalla Bei per promuovere lo strumento Smei in Italia, selezione sancita dalla firma degli accordi avvenuta recentemente. Lo strumento contempla la combinazione di diverse risorse: fondi strutturali e di investimento europei, fondi nazionali messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del programma operativo "Iniziativa PMI" e risorse del bilancio UE attraverso il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese e fondi Bei.