Carnevale a Chieti, carri e Pulcinella

(ANSA) - CHIETI, 13 FEB - Tradizionale Corteo di Carnevale, oggi pomeriggio a Chieti, organizzato dall'Associazione "Camminando Insieme" con il patrocinio del Comune. Alle 16.30 un gruppo partirà da Piazza Garibaldi, sfilerà lungo via Arniense per ricongiungersi con un altro corteo che da largo Santa Maria attraverserà via degli Agostiniani e via Toppi. I due cortei saranno formati da carri allegorici allestiti con materiali di risulta. Accompagneranno il corteo riunito suonatori di 'ddu botte, tamburelli e fisarmoniche, Pulcinella, figuranti in abiti tradizionali. Saranno presenti gli studenti dell'Itis 'Luigi di Savoia', i giovani del Sant'Anna Calcio e le associazioni "Il Cervo" di Castelnuovo al Volturno (Isernia), "Vacri senza porte", "I colori del territorio" di Spoltore, Coro polifonico S. Maria Arabona di Manoppello, "Danzare di gioia", "Fontevecchia" di Spoltore, Banda Futurista Ortona, Istituto comprensivo Chieti 2. Conclusione in piazza Vico con 'Il Rito dell'Uomo Cervo' e 'il Processo a Carnevale'.