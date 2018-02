Badante uccisa, interrogatorio arrestato

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 11 FEB - Interrogatorio di garanzia domani, lunedì 12 febbraio, nel carcere di San Nicola di Avezzano per Andrei Feru, romeno di 52 anni, accusato di omicidio volontario per la morte di Iuliana Catalin Bucataru, romena di 38 anni. "Il mio assistito - ha detto il difensore dell'uomo, avv. Paolo Frani - prima di essere arrestato non si aspettava uno sviluppo del genere essendosi sempre dichiarato estraneo ai fatti". La donna fu ritrovata esanime il 5 novembre scorso in una casa di Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli (L'Aquila), dove prestava assistenza ad un anziano. In un primo momento l' ipotesi era sembrata quella di un incidente domestico. Morì due giorni dopo in ospedale. Dopo alcune testimonianze i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Silvia Gobbini, hanno iniziato a seguire un'altra pista raccogliendo ulteriori elementi probatori vagliati sia dal medico legale Cristian D'Ovidio sia dal titolare dell'inchiesta, il pm Maurizio Maria Cerrato.