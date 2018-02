Ubriachi alla guida, ritirate 10 patenti

(ANSA) - CHIETI, 10 FEB - Dieci patenti di guida ritirate ad altrettanti automobilisti risultati in stato di ebbrezza alcolica, tra questi anche due neo patentati, uno dei quali aveva conseguito la patente solo la settimana scorsa: per i due, oltre la sospensione della patente, è scattato anche il raddoppio della decurtazione dei punti. Per due automobilisti in particolare è stato riscontrato un tasso alcolemico ben oltre il limite previsto dalla legge, rispettivamente di 1,38 e 1,32. E' il bilancio di un'operazione condotta la scorsa notte dalla Polizia Stradale di Chieti, guidata dal commissario capo Fabio Polichetti, con l'impiego di cinque pattuglie della Sezione teatina e del Distaccamento di Lanciano. Dai controlli effettuati è emerso un dato ritenuto preoccupante, ovvero che i conducenti più 'indisciplinati' sono stati proprio i più giovani, di età compresa tra i 18-30 anni.