Foibe: all'Aquila ricordata figura Norma Cossetto

(ANSA) - L'AQUILA, 10 FEB - Il gruppo dirigente di L'Aquila Futura ha depositato una corona in via Norma Cossetto, in occasione della giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriano-dalmati.

"Ricordiamo - afferma il porta voce Antonio Pensa - che ben diecimila italiani istriano-dalmati furono gettati vivi nelle cavità carsiche prima da parte dei partigiani slavi e poi dalle truppe del maresciallo Tito. Portiamo il nostro omaggio a tutti coloro i quali persero la vita ed ogni cosa per la sola colpa di essere italiani. 350 mila persone fra cui donne, anziani e bambini pur di non essere schiavi in casa propria scelsero la via dell'esilio, arrivando stremati dopo giorni di viaggio senz'acqua, ne cibo, per ricevere il rifiuto di ogni assistenza e cura".

"Nessun tipo di aiuto - ha ricordato Pensa - anche per i malati alla stazione di Bologna o come al porto di Ancona fu dato da quei comunisti che oggi si ergono a paladini degli immigrati; gli stessi che accusano di demagogia chi, come noi, cerca di mantenere vivo il ricordo di quanto accade per il rispetto delle vittime e per la propria patria perché tali eccidi non hanno espressione politica. È inaccettabile che per più di mezzo secolo un tale episodio fosse stato lasciato nel dimenticatoio perché scomodo o fastidioso. Il ricordo della povera Norma Cossetto e di ogni storia di chi, pur nella sconfitta, ha preferito vivere libero in Italia che schiavo a casa propria, deve essere vivo". (ANSA).