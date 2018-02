A scuola arriva l'I-Theatre

(ANSA) - TERAMO, 9 FEB - A Teramo arriva l'I-Theatre. Nella scuola primaria 'Noè Lucidi' un sistema interattivo integrato per far cimentare i più piccoli con l'animation making, per narrare storie multimediali. "Si tratta - spiega la dirigente scolastica Lia Valeri - di uno strumento pensato per supportare il bambino durante l'attività creativa e utile per il cosiddetto storytelling. Gli alunni disegnano su carta con la tecnica preferita personaggi e sfondi che poi, grazie a uno scanner, si trasformano in formato digitale per permettere di creare e condividere il racconto animato". "Un sistema interattivo integrato - continua Valeri - che, grazie al suo design, richiama la valigia-carretto del cantastorie errante, senza dimenticare l'innovativa visione di ambiente collaborativo di apprendimento". Quello dell'I-Theatre è un ambiente mirato a stimolare condivisione e relazione, evitando che la tecnologia diventi autoreferenziale. "E' una soddisfazione essere riusciti a dotare la scuola di un supporto educativo versatile e completo".