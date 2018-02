A14, uscita Val di Sangro chiusa 2 notti

(ANSA) - PESCARA, 8 FEB - Dalla sera del 10 febbraio, e per due notti consecutive, dalle 23 alle 5 del mattino successivo, lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto sarà chiusa l'uscita della stazione di Val di Sangro, per chi proviene da Bari, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. Lo comunica autostrade per l'Italia che consiglia, in alternativa di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Vasto nord.