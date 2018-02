Meccanico abusivo scoperto ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 7 FEB - Ha esercitato abusivamente da anni l'attività di meccanico all'interno di un garage privato evadendo anche le imposte: per questo motivo un uomo di Avezzano è stato segnalato alla locale Camera di Commercio e al sindaco della città per le contestazioni amministrative di competenza. I sospetti sono sorti nel corso dei servizi di controllo economico del territorio da parte dei finanzieri che avevano notato, in diverse circostanze, numerosi veicoli in sosta all'interno ed all'esterno dell'officina sospetta. Il dubbio che non si trattasse di un appassionato di motori, ma di un vero e proprio riparatore di autoveicoli è maturato dopo prolungati appostamenti e sopralluoghi finalizzati a riscontrare l'effettivo svolgimento dell'attività abusiva. In possesso dell'uomo, inoltre, sono stati trovati e sequestrati anche oltre 100 litri di lubrificanti usati e numerose batterie esauste che hanno portato anche alla denuncia per violazione delle norme penali in materia di tutela ambientale.