Italiano in Thailandia, appello Manconi

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - ''Denis Cavatassi non ha in alcun modo avuto un processo equo che rispettasse quei diritti e quelle garanzie che tutti gli ordinamenti giuridici e tutti gli Stati di diritto prevedono". Ma ''la verità non è stata cercata e nessuna indagine minimamente adeguata è stata finora realizzata''. Per questo, ''chiediamo al Ministero degli Esteri e al governo italiano di vigilare sulla vita e l'incolumità di Denis Cavatassi i cui diritti processuali sono stati costantemente violati''. E' l'appello lanciato oggi dal senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani, in una conferenza stampa organizzata in Senato sul caso dell'imprenditore di Tortoreto, arrestato nel marzo del 2011 con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Luciano Butti, suo socio in affari, ucciso in Thailandia.

"Bisogna insistere - ha detto Manconi - il governo deve vigilare".