Chiavaroli, Gentiloni serio e moderato

''Con Gentiloni perchè lui rappresenta la serietà, la competenza e la moderazione necessaria al Paese e di cui c'è bisogno''. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli durante la presentazione dei candidati alle politiche della lista Civica Popolare con Beatrice Lorenzin in Abruzzo.

Per la Chiavaroli la scelta di allearsi in una lista di centrosinistra premia da un lato ''quella necessaria serietà e serenità che dobbiamo recuperare nel dibattito elettorale e di cui noi siamo portatori nei modi e nei toni'', dall'altro ''questa serietà l'abbiamo messa in campo senza promesse o pagherò. La decisione di proseguire la coalizione di governo va nella strada giusta: questo è stato un governo che ha permesso all'Italia di rivedere la luce senza fare proclami''.

La candidatura al Senato della Chiavaroli nel collegio pescarese, non ostile secondo i sondaggi ''testimonia anche che se siamo qui, è il segno del riconoscimento del nostro gruppo.

Lo spazio che ci è stato dato non era scontato''.