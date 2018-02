Giardiello nominato 'Sigma Ambassador'

(ANSA) - PESCARA, 5 FEB - Sigma Foto Italia ha assegnato il prestigioso titolo di 'Sigma Ambassador' a Rino Giardiello, fotografo professionista e giornalista che vive e lavora in Abruzzo ed utilizza da anni le fotocamere Sigma dotate di sensore Foveon per realizzare immagini di architettura, paesaggio e pubblicità. Giardiello diventa così uno dei cinque 'Sigma Ambassador' in tutta Italia, unico del Centro Sud. Il sensore Foveon è l'unico sensore al mondo ad essere a strati come la pellicola e questo permette al sensore non solo di avere una straordinaria nitidezza e qualità delle immagini, ma anche di avere quella bella resa naturale che si è persa con il digitale: il sapore dell'analogico. Giardiello, direttore della rivista fotografica Nadir Magazine (nadir.it), è uno dei maggiori esperti utilizzatori delle fotocamere Sigma e del sensore Foveon in Italia e per questo, oltre al grande lavoro di divulgazione tecnica unita alla cura certosina delle immagini, ha ricevuto questo riconoscimento.