No hub europeo gas, nasce coordinamento

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 3 FEB - Nasce in Abruzzo il coordinamento regionale contro l'hub europeo del gas. A tenerlo a battesimo a Sulmona un'affollata assemblea nella sala Celestino V della parrocchia di S.Maria Ausiliatrice.

Programmata per il 21 aprile una manifestazione regionale per confermare la contrarietà a tutti gli insediamenti impattanti in Abruzzo e non solo. "Gli interessi economici in gioco sono molto forti, i rischi per la salute di cittadini e ambiente altrettanto, occorre unire la lotta di tutti i comitati che in Abruzzo e in altre regioni si battono contro insediamenti impattanti, quindi nocivi" ha detto Giovanna Margadonna, portavoce dei comitati cittadini ambientalisti di Sulmona.

Entusiasta Augusto De Sanctis, coordinatore del Forum abruzzese dei movimenti per l'Acqua. "La grande partecipazione di stasera mi ricorda un'altra assemblea, quella del marzo 2015 a San Vito Chietino, quando fondammo il movimento 'No Ombrina'. Quella battaglia poi l'abbiamo vinta".