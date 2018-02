Centrodestra Pescara, no pista ciclabile

(ANSA) - PESCARA, 3 FEB - Protesta del centrodestra contro la realizzazione della pista ciclabile in via Leopoldo Muzii, a Pescara. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Pescara Futura hanno posizionato sulle transenne del cantiere striscioni per criticare il progetto e l'amministrazione comunale. Nel sottolineare che la strada si trasforma in una "camera a gas", il centrodestra chiede di sapere "come sta cambiando la qualità ambientale dell'aria" ed annuncia nuove iniziative per "far sentire la nostra voce contro un'opera sbagliata".

All'iniziativa c'erano il capogruppo di Fi in Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, i consiglieri comunali Marcello Antonelli, Vincenzo D'Incecco, Luigi Albore Mascia, Eugenio Seccia, Guerino Testa, Massimo Pastore, Carlo Masci, gli ex consiglieri comunali Roberto Carota e Alessio Di Pasquale e diversi residenti. "-Parcheggi, +pista ciclabile, la morte di via Muzii", "Pista ciclabile sbagliata, l'opera va fermata", e infine "Alessandrini e Civitarese, state uccidendo via Muzii", si legge sugli striscioni.