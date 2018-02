Rubò soldi paziente, infermiera sospesa

(ANSA) - L'AQUILA, 2 FEB - Sospesa dall'esercizio della professione per 12 mesi l'infermiera dell'ospedale San Salvatore di L'Aquila denunciata a metà gennaio per furto aggravato, dopo essere stata sorpresa da un poliziotto della Divisione Anticrimine distaccato presso il posto fisso di polizia dell'ospedale a portare via ad un paziente 190 euro. La notizia giunge dalla Questura del capoluogo abruzzese.

La misura cautelare, che dispone altresì l'interdizione in tutto dell'attività, è stata emessa dal Gip Guendalina Buccella, su richiesta del Pm Stefano Gallo.