300 animali aiutati in centro recupero

(ANSA) - PESCARA, 2 FEB - Circa 300 animali, tra avifauna, mammiferi e rettili, sono stati recuperati nel 2017 dal personale dipendente dal Reparto Biodiversità di Pescara. Gli animali soccorsi direttamente dai cittadini o dal personale in divisa, appartengono alle diverse specie di fauna selvatica e testimoniano una presenza ricca e diversificata di biodiversità sul territorio abruzzese.

Aiutati Falchi, Poiane, Sparvieri Gufi, Civette, Assioli, Aironi, Gabbiani, Rondoni, Merli, Caprioli, Ricci, Scoiattoli, Istrici, Pipistrelli e Testuggini di acqua e di terra. Nel centro recupero, con strutture a Pescara (viale della Riviera, n. 299) e Popoli (loc. Impianezza), la fauna recuperata viene sottoposta a cure mediche: da interventi di primo soccorso a terapie di chirurgia/ortopedia alla successiva riabilitazione.

La riabilitazione è un momento fondamentale e decisivo per il completo recupero ed infatti circa il 40% degli animali ospitati viene successivamente rilasciato in natura, con liberazione nell'areale di provenienza.