Una Rete regionale per le malattie rare

(ANSA) - PESCARA, 1 FEB - "Oggi ci sono in Abruzzo 5.431 pazienti che hanno patologie rare e in più essendo patologie che hanno una ben definita incidenza, questo significherà che nella nostra regione avremo ogni anno fra 400 e 500 pazienti nuovi". Questi i dati sulla base dei quali il direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale Alfonso Mascitelli ha presentato la nuova Rete regionale per la diagnosi e la cura delle Malattie Rare approvata anche in Abruzzo. "A tutte queste persone vogliamo garantire, con la rielaborazione della Rete Regionale, una certezza di diritti e quindi tutti i pazienti sapranno i farmaci, i dispositivi, i presidi diabetici, gli integratori e i dietoterapici a cui avranno diritto in termini di assistenza, e questo non era né facile né scontato perché le direttive nazionali rinviavano ai provvedimenti delle singole regioni".

"Si tratta di una rete - ha detto l'assessore regionale Silvio Paolucci - che collega tutte le Asl della Regione ed è un obiettivo principe di quello che è un provvedimento regionale importante".