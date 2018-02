Taranta, strada in onore Brigata Maiella

(ANSA) - TARANTA PELIGNA (CHIETI), 1 FEB - Il Consiglio Comunale di Taranta Peligna ha deliberato, all'unanimità, di intitolare una lunga strada comunale alla Brigata Maiella. ''E' una strada ricca di significato per collocazione e per conformazione - spiega il Comune - Conduce dal centro abitato di Taranta, nei pressi del Santuario della Madonna della Valle, per oltre 900 metri alla ex Statale 84, a poche centinaia di metri dal Sacrario della Brigata Maiella. Ha una forte pendenza quasi voglia ricordare le difficoltà che i Patrioti della Brigata Maiella incontrarono nel percorso di liberazione dell'Italia dalla barbarie nazifascista". "Il Consiglio Comunale si è pertanto impegnato a ricordare ed onorare lo straordinario insegnamento di quella temperie che vide quale protagonista la Brigata Maiella. La deliberazione è stata volutamente fatta coincidere con l'istituzione celebrativa della Giornata della Memoria, nell'intento di testimoniare il valore della Memoria".