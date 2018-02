Ad Atri prima nazionale di Comix

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 1 FEB - In scena domani, venerdì 2 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Atri, in prima nazionale, Comix lo spettacolo della Compagnia di Emiliano Pellisari e No Gravity Dance. Il lavoro debutterà ad Atri con 5 ballerini/acrobati che incanteranno il pubblico con uno spettacolo definito un gioiello del Physical Theatre con le caratteristiche del nouveau cirque dove le capacità atletiche e circensi si mescolano alla poesia del teatro, all'armonia della danza e ai giochi della luce. Sarà possibile vedere corpi volare, nuotare come pesci, scomporsi, sparire e incantare. Dal mondo dei fumetti tante storie fantastiche dove fisicità e comicità creano un mix di ilarità e divertimento. Si tratta del quarto spettacolo della Stagione di Prosa 2017/'18 del Teatro Comunale di Atri che si avvale della direzione artistica di Pino Strabioli. Comix vede sul palco Antonella Perazzo, Eva Campanaro, Leila Ghiabbi, Jesus Bucarano Dousat e Antonio Lollo.

A seguirli la coreografa e prima ballerina Marianna Porceddu.