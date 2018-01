Lotto Valico a Toto e Seli Overseas

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - I lavori di costruzione nel bando di gara per il lotto Valico sulla linea ferroviaria Tortona/Novi Ligure-Genova sono stati affidati al raggruppamento di imprese composto da Toto Costruzioni Generali e Seli Overseas, con un'offerta che sfiora i 190 milioni. Sottoscritto il contratto con il Cociv, General Contractor responsabile di progettazione e realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, il nuovo tracciato ferroviario che collegherà l'area portuale di Genova con Torino e Milano sul Corridoio Reno-Alpi. Alle due imprese, specializzate nello scavo meccanizzato di gallerie, è stato affidato il lotto Radimero, circa 7,7 km in sotterraneo. Il lavoro, durata prevista 33 mesi, completerà un tassello della maxi opera ferroviaria Terzo Valico dei Giovi, linea di 53 km attraverso le province di Genova e Alessandria che permetterà di trasferire su rotaia una quota consistente del traffico merci.

Per Toto è il secondo progetto ferroviario in corso in Italia, dopo quello a Cefalù per il raddoppio della Palermo-Messina.