Rubano da casa passeggini e giocattoli

(ANSA) - PESCARA, 30 GEN - Arrestati in tre, dai militari della Guardia di Finanza di Pescara, per un furto con scasso in un'abitazione di campagna, a Francavilla. È successo la sera di sabato scorso ma la notizia è stata resa nota oggi. In carcere sono finiti tre pescaresi - due di loro padre e figlio - sorpresi subito dopo avere compiuto il furto forzando una finestra dell'abitazione, mentre i proprietari erano assenti.

La refurtiva: abbigliamento sportivo come tute, completi e borsoni da calcio, oltre a un set passeggino, giochi d'infanzia e, addirittura, copertine e lenzuola per bambini.