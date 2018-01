Masterchef Italia in Parco G.Sasso-Laga

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 30 GEN - Giovedì 1 febbraio l'esterna della sfida tra i cuochi della settima edizione di Masterchef Italia, programma in onda su Sky Uno, arriverà in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga. La location individuata da Endemol Italia, in collaborazione con i tecnici del Parco, sarà quella di Lago Racollo, nella splendida cornice di Campo Imperatore, cuore dell'area protetta. I concorrenti dovranno sfidarsi in un menù di montagna facendo ricorso alle materie prime del posto selezionate e fornite dai produttori locali, opportunamente segnalati dall'Ente Parco: formaggio pecorino, farro, carne di agnello, patate di montagna e fagioli.

Per questa speciale occasione infatti, è stata intenzioni dell'Ente Parco sottolineare lo stretto legame tra i paesaggi incontaminati, la natura protetta e il patrimonio gastronomico.