Gentiloni, la ricostruzione é lunga

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "C'e' una lunga strada da fare sulla via della ricostruzione , ma credo che abbiamo dato buona prova di fronte a una serie di eventi drammatici" del terremoto". Così il premier Paolo Gentiloni all'inaugurazione della nuova sala operativa della Protezione civile del Lazio a Roma. "Il presidente Zingaretti e' sempre stato presente con i sindaci, lo ringrazio - ha detto Gentiloni al governatore Pd del Lazio, che ha parlato prima di lui -. Undicimila volontari della Protezione civile sono un esercito che e' un vanto per la nostra regione (Gentiloni e' romano, ndr). Questa sala operativa è una struttura all'avanguardia per una reazione rapida ancora più efficiente" in caso di emergenza.