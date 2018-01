Brazilian Jiu Jitzu, bronzo ad abruzzese

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI), 30 GEN - Podio europeo per Niccolò Petrini atleta 17enne di San Giovanni Teatino che ha vinto il bronzo ai campionati open IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federeation) che si sono svolti a Lisbona dal 16 al 21 gennaio scorsi. Il podio per Niccolò è arrivato nella categoria 'cinture bianche categoria giovanile'. "Niccolò è simbolo di due cose importantissime - ha dichiarato il Sindaco Luciano Marinucci - dell'entusiasmo di un ragazzo e dei sani valori dello sport. Come Sindaco, dunque, lo ringrazio di tutto: per noi è un grande onore annoverarlo tra i nostri concittadini e sapere che porta così in alto il nome di San Giovanni Teatino". "Studente del quarto Liceo Scientifico con ottimi risultati - racconta il papà Pino che ha gareggiato nella categoria 'cinture nere master 4', - Niccolò riesce a mantenere un ottimo equilibrio tra studio e sport". Alla manifestazione sportiva hanno partecipato i migliori tra gli oltre 4 mila atleti iscritti all'IBJJF in tutto il mondo.