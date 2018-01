Al via manutenzione fontane a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 30 GEN - Partiranno a breve i lavori di riattivazione delle fontane a Pescara. L'Amministrazione comunale stanzia 50.000 euro per manutenzione e ripristino degli impianti. "Le prime due fontane su cui agiremo sono la fontana di Piazza Le Laudi e quella della Ninfa di fronte alle Naiadi: stiamo aspettando preventivi, nella prima settimana di aprile i lavori saranno terminati - spiega il vice sindaco e assessore alla Manutenzione Antonio Blasioli - Gli impianti tecnologici della fontana di piazza Le Laudi sono inservibili a causa dei danni provocati dall'allagamento dei locali tecnici dopo il maltempo del dicembre 2013. Risolveremo il problema portando l'impianto esternamente, in un box nascosto che consentirà di riattivarla per sempre e fare una migliore manutenzione, senza problemi di spegnimento a ogni pioggia". Previste tre modifiche: spostamento quadri elettrici, sostituzione delle elettropompe (dal tipo d'asse orizzontale al tipo sommerso) e modifica del sistema di captazione e ricircolo dell'acqua.