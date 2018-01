Teatro, Stefano Accorsi a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 29 GEN - Stefano Accorsi sarà a Teramo per la prima volta con "Giocando con Orlando". L'attore, interprete poliedrico ed eclettico, capace di una versatilità naturale con la quale calarsi in ruoli e palcoscenici anche completamente diversi, sarà il protagonista del nuovo appuntamento di cartellone della Riccitelli, uno dei più attesi della Stagione di Prosa 2017/2018. Lo spettacolo andrà in scena al Palazzetto dello Sport di San Nicolò a Tordino martedì 30 e mercoledì 31 gennaio alle 21 per gli spettacoli serali e giovedì 1 febbraio alle 17 per la pomeridiana.

Produzione Nuovo Teatro, "Giocando con Orlando. Tracce, memorie, letture da Orlando furioso di Ludovico Ariosto secondo Marco Baliani" è una versione speciale che nasce dalla fortunata esperienza teatrale che ha visto Stefano Accorsi e Marco Baliani confrontarsi in maniera appassionata e ironica sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani con le parole immortali dell'Ariosto.