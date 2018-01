Megalò2: D'Alfonso, troppi pericoli

(ANSA) - PESCARA, 29 GEN - Scongiurare la realizzazione del centro commerciale 'Megalò 2' a Chieti Scalo per la pericolosità dell'intervento "su un'area di grande criticità ambientale e per la presenza di un'asta fluviale di particolare rilievo dimensionale". Lo ribadisce il presidente della Regione Abruzzo D'Alfonso in una lettera a dirigenti regionali, amministratori competenti per territorio e al procuratore di Chieti. Un allarme, scrive, che "ancora oggi non trova la produzione di quegli atti attesi e volti a salvaguardare un interesse pubblico prima ancora di un possibile diritto privato". Il fatto che associazioni ambientaliste abbiano interessato i Carabinieri Forestali di lavori in corso nel sito "mi induce a rinnovare la richiesta di sottoporre la questione a un'approfondita analisi di tutti gli interessi coinvolti" scrive il presidente, auspicando "l'attivazione di ogni possibile iniziativa per acquisire opinioni e determinazioni, anche rinnovando passaggi procedimentali già svolti".