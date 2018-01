Diminuisce differenziata in Val Vibrata

(ANSA) - MARTINSICURO (TERAMO), 29 GEN - A Martinsicuro e Tortoreto, nel Teramano, la polizia locale sanzioni condomini e negozi per la raccolta dell'umido impura. La stretta sui controlli della differenziata era stata annunciata dalla Poliservice - operatore principale nella gestione integrata dei servizi ambientali nella Val Vibrata - prima di Natale e così è stato. I controlli, al momento, si stanno concentrando nei bidoni condominiali ed in quelli affidati agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici, riscontrando lo scorretto conferimento. "Da giugno ad oggi - rende noto Poliservice -, nei soli comuni costieri (Alba Adriatica compreso) gli ispettori ecologici hanno riscontrato oltre duecento situazioni irregolari. Per ora ci si sta concentrando a Tortoreto e Martinsicuro. Ad Alba Adriatica le irregolarità asseverate sono tante e si attende che la polizia locale (unico organo deputato a farlo insieme alle altre forze di polizia) proceda a notificare i verbali per le sanzioni accertate dagli ispettori".