Fugge a posto blocco, arrestato da Cc

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - Non si ferma a un posto di blocco dei Carabinieri e poi cerca di investire un militare. È accaduto la notte scorsa a Pescara dove, dopo un inseguimento a forte velocità è stato fermato e arrestato un 39enne di Chieti.

L'uomo, sorpreso in via Tiburtina alla guida di un'autovettura, risultata rubata, alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga a forte velocità nel tentativo di far perdere le sue tracce.

Prontamente inseguito, è stato raggiunto e bloccato in via G.

D'Annunzio, dove l'uomo, con una manovra repentina, ha dapprima tentato di investire uno dei militari e poi ha continuato la fuga fino a via V. Colonna, dove ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi, prima di essere fermato, e bloccato dopo una colluttazione. Sprovvisto di documenti di riconoscimento ha poi fornito false dichiarazioni. Tramite sistema Afis i carabinieri sono risaliti all'esatte generalità dell'uomo che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e false attestazioni sulla identità.